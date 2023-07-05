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Arda Güler kararını verdi: Resmen gidiyor... İşte yeni takımı!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz sezon sergilediği performansıyla dev kulüpleri peşine takmıştı. 18 yaşındaki yıldızdan beklenmedik karar geldi. Arda Güler’in yeni takımı sarı-lacivertlileri gözyaşlarına boğacak.

Ekleme: 5.07.2023 - 11:39 Güncelleme: 5.07.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin geleceğin parlayan yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz sezon gösterdiği müthiş performansıyla dev kulüplerin radarına girmişti.

Ancak genç futbolcu, beklenmedik bir kararla taraftarları ve kulüp yönetimini şaşırttı. Taraftarlar üzgün.

Henüz 18 yaşında olan Arda Güler, futbol dünyasında adını duyurarak büyük bir çıkış yapmıştı. Hızı, yetenekleri ve futbol zekasıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.

Sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla tanınan Arda Güler, seçimini yaptı. Dev kulübü tercih eden genç yıldız, sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğrattı.

Genç futbolcunun kararının ardından sosyal medyada da büyük bir hareketlilik başladı. İşte yeni takımı...

Kararını verdi

İspanya basınından The Athletic'e göre Arda Güler Real Madrid'in teklifini kabul etti. Genç yıldız, imzaların atılmasının ardından Real Madrid'in sezon öncesi kampına katılacak.

Real Madrid, Arda Güler için serbest kalma bedelini 20 milyon euro'ya çıkardı. Yapılan bu teklifle Real, Barcelona'nın önüne geçti. Teklifte sonraki satıştan pay da bulunuyor.
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