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Ali Koç: Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü kalmak istemiyor" diyerek oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Ekleme: 5.07.2023 - 17:35 Güncelleme: 5.07.2023 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda Güler, Fenerbahçe'de kalmayacak çünkü kalmak istemiyor" diyerek oyuncunun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Fenerbahçe taraftarının Arda Güler'i bağrına bastığını söyleyen Ali Koç, şu açıklamayı yaptı:

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var.

Arda Güler'in Türk futbolunun gururu olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın.

Başkan Ali Koç, Arda Güler'in gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağını söyledi.

Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak.
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