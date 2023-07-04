Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde büyük mesafe kat etti. Yönetim, oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı ancak hâlâ Brentford ile pazarlıklar devam ediyor.Brentford, 2020 Ocak transfer döneminde Sparta Rotterdam'dan Dervişoğlu'nu transfer etmek için 3 milyon euro ödemişti. Kulüp, 2 milyon euro bonservis talep ediyor.Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli futbolcu için şunları söyledi:Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik.