Arda Güler tercihini yaptı; Barcelona'yı reddetti, Real Madrid'e gidiyor!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanya'ya gidiyor. Adı Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Arda Güler, Barcelona ve Real Madrid yarışında Madrid temsilcisini seçti. İspanyol basınında çıkan habere göre Real Madrid, sarı lacivertlilere serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanya'ya gidiyor. Adı Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.



Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.



Habere göre İspanyol ekibi, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.



Real Madrid'in son yıllardaki stratejisi olan genç ve yetenekli futbolcuları bulup parlatması Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğu belirtildi. (NTV)



Barcelona ile anlaşması bekleniyordu



Barcelona'nın 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürülürken, Arda Güler'e 10 milyon euro imza parası ödeneceği iddia edimişti. Futbolcunun sözleşmesine 1 milyar euroluk bir serbest kalma maddesi konulacağı, Fenerbahçe'ye ise 23 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürülmüştü.