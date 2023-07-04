  • USD: 26,00 - 26,05
  • EURO: 28,35 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Güler tercihini yaptı; Barcelona'yı reddetti, Real Madrid'e gidiyor!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanya'ya gidiyor. Adı Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Ekleme: 4.07.2023 - 23:47 Güncelleme: 4.07.2023 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Arda Güler, Barcelona ve Real Madrid yarışında Madrid temsilcisini seçti. İspanyol basınında çıkan habere göre Real Madrid, sarı lacivertlilere serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanya'ya gidiyor. Adı Barcelona ile sık sık anılan 18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiğini yazdı.

Habere göre İspanyol ekibi, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon eurodan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

Real Madrid'in son yıllardaki stratejisi olan genç ve yetenekli futbolcuları bulup parlatması Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğu belirtildi. (NTV)

Barcelona ile anlaşması bekleniyordu

Barcelona'nın 18 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürülürken, Arda Güler'e 10 milyon euro imza parası ödeneceği iddia edimişti. Futbolcunun sözleşmesine 1 milyar euroluk bir serbest kalma maddesi konulacağı, Fenerbahçe'ye ise 23 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öne sürülmüştü.
Nedim Şener'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması! 'Kılıçdaroğlu hakkında altın vuruşu FETÖ'cüler yapacak...'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'sosyal medya' açıklaması: Erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız
'Adalet' yürüyüşüne çıkan Tanju Özcan'dan CHP Genel Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na destek
CHP'li Barış Yarkadaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Ekrem İmamoğlu'na: Dağ fare doğurdu
Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bu hafta TBMM'ye sunulacak
CHP'deki değişim seslerinin ardından grup toplantısında işler kızıştı: Milletvekilleri toplantıya niye katılmadı?
İmamoğlu 'değişim manifestosu'nu duyurdu: İktidar için değişim
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken isimler! FETÖ'cülükle suçlanan isim Teşkilat Başkanı oldu! Ümit Özdağ çok ağır konuşmuştu
Değişim tartışmalarına yine kulak tıkadı! Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni kızdıracak sözler
Merdan Yanardağ tutuklanmıştı: Terör seviciler hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösterdi!
Yunanistan'da gündem ANKA-3: Tanker uçağına dönüşecek
Türkiye'nin kırmızı çizgisi! Başkan Erdoğan'ın İsveç'e verdiği 'ev ödevi' ayarı dünya basınında
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsveç'e çok sert tepki!
Bakan Koca'dan 'kızamık salgını' iddialarına cevap: Salgın durumu söz konusu değil
CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: 'İlginç bir gün olacak'
Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama
İstanbul Otogarı'nda korkutan görüntü! Kolon ve kirişlerdeki sıvaların döküldü
MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Engelli vatandaş İBB'ye isyan etti: Aylarca yapılmıyor!
Le Monde Hakan Fidan'ı yazdı: Türkiye'nin kara kutusu!
Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Buz mağarasında korkunç olay: Cansız bedeni 80 metre derinlikte bulundu

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Twitter'dan bir kısıtlama daha! TweetDeck'i sadece onaylı hesaplar kullanabilecek

Dev batığın içindekiler 'pes' dedirtti: Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi

Dev batığın içindekiler 'pes' dedirtti: Bu görüntüler Türkiye'de kaydedildi

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Minik Leyla'nın ölümü davasında beraat kararlarına itiraz

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor

Her yeri istila ettiler: Sayıları hızla artıyor görenler dehşete düşüyor