Acun Ilıcalı açıkladı! Türkiye'den kulüp satın alacak mı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem. Türkiye'de alabileceğim takım, konsantrasyonumu bozar. İleride başka bir şey olur, bilemem" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye'de sürdürecek, Galatasaray ile Hatayspor'la da maç yapacak İngiltere Championship ekibi Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemimizde yok"



İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:



İrfan Can Kahveci'nin transferi gündemimizde yok. İrfan çok büyük bir yetenek, çok severim ama şu anda böyle bir şey yok. Böyle bir durumda ilk görüşeceğim kişi sayın Ali Koç olur. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil.



"Belki İngiltere ve İrlanda arasında iyi bir köprü oluruz"



Yeni takımı Shelbourne'de büyük başarılar yakalamak istediklerini söyleyen ünlü televizyoncu şu sözleri sarf etti:



14 milyon followerı olan bir insan kulübü satın alıyor. Benim böyle bir avantajım var. İrlanda'da iyi durumdayız. Orada da başarılar yakalamak istiyoruz. Hull City için de büyük avantajları olacak. Belki İngiltere ve İrlanda arasında iyi bir köprü oluruz.



"Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem"



Türkiye'den kulüp alacağı hakkında çıkan haberlere karşılık veren Ilıcalı, şunları dedi:



Türkiye'de kulüp satın alırım, almam diyemem. Futbolun NBA'indeyim. Ulaşmak istediğim yer, dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmek. Onun kapısındayım. Türkiye'de alabileceğim takım, konsantrasyonumu bozar. İleride başka bir şey olur, bilemem.



"Hedefim Hull City'de tarih yazmak"



Hedefinin Hull City ile tarih yazmak olduğunu belirten Acun Ilıcalı, şu sözleri söyledi:



Hedefim Hull City'de tarih yazmak. Neden Leicester City'nin yaptığını yapmayalım? Erzurumspor için destekte bulundum. Ancak Erzurumlular, Erzurumspor için ne yaptı? Buna bakmak lazım. Tribünlerde taraftar yok. Kocaelispor, Sakaryaspor mesela bambaşka bir seviyede. Hull City'yi tribünde 8 bin taraftarla aldım. Geçen sene 20 bin taraftar var. Artık deplasmana 5 bin kişi ile gidiyorlar. Futbolu seven bir ülke. Hull City'nin Premier Lig'i zorlamasına konsantreyiz. Avrupa'da Leipzig gibi her ülkeden takım satın alma gibi bir düşüncem yok. İrlanda'da Shelbourne FC ile de tarih yazmak istiyoruz, Avrupa'ya katılmak istiyoruz.



"Türkiye'de korsan yayının bitmesi lazım"



Korsan yayın hakkında konuşan Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:



Türkiye'de korsan yayının bitmesi lazım. Bu ülke futbolda çok zorlanacak. Anadolu takımlarını çok zor günler bekliyor. Anadolu naklen yayın parası ile yaşıyordu. Şu anda naklen yayın geliri korkunç derecede düştü. beIN Sports'un suçu yok. Korsan yayın var, abone sayısı az. Naklen yayın gelirleri 10'da 1'e düştü. Anadolu takımları bundan sonra çok zorlanacak, uyarıyorum. Korsan yayını ülkecek bitirmemiz lazım. Bunun için 1 yıldır uğraşıyorum.Korsan yayını biterse, aylık üyelik fiyatları düşer. 25-30 milyon dolara Şampiyonlar Ligi'ni aldım. Korsan yayın bitsin, abone sayısı artsın, fiyatlar ucuzlar. Şampiyonlar Ligi'nden para kazanmıyorum, zarar ediyorum. Umrumda değil, paraya odaklanmıyorum. Korsan yayın bitsin, beIN Sports da fiyatlarını ucuzlatır.