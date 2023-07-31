Fenerbahçe, Zajc ile sözleşme uzatacak
Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşma sağladı.
Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Miha Zajc, pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.
18 gol 7 asist
Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Miha Zajc, pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.
18 gol 7 asist
Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.