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Fenerbahçe, Zajc ile sözleşme uzatacak

Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Ekleme: 31.07.2023 - 09:24 Güncelleme: 31.07.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaşma sağladı.

Sloven orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Miha Zajc, pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve imzasının ardından takıma katılacak.

18 gol 7 asist

Fenerbahçe forması altında 102 maça çıkan Zajc, 18 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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