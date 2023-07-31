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Fenerbahçe, Mert Müldür'ü İstanbul'a getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yerli sağ bek Mert Müldür ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Ekleme: 31.07.2023 - 10:33 Güncelleme: 31.07.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün transferinde mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Mert Müldür'ü 3.5 milyon euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, yerli sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu gece İstanbul'a geliyor

24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve ardından mukavele imzalamak için bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mert Müldür, bu akşam saat 23.45'te TK1876 sefer sayılı uçak ile İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak.

Sassuolo'dan ayrılmak isteyen Mert Müldür için Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yarışa girmişti.

Yarışı kazanan Fenerbahçe oldu. Başarılı sağ bek, gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

Öte yandan İsmail Kartal'ın ilk 11'deki yerli rotasyonunu Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder ve Mert Müldür'le oluşturmak istiyor. Bu yüzden Cengiz'in de takıma katılması için yoğun çaba sarf edilirken, bu transferle birlikte yabancı kalecinin de önü açılmış oldu.

Geçen sezon 3 maçta oynadı

Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da çok fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, İtalyan ekibiyle toplamda 3 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de görev alan milli yıldız gol ya da asist katkısında bulunamadı.
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