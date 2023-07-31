  • USD: 26,94 - 26,99
  • EURO: 29,57 - 29,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş, Rebic'i KAP'a duyurdu

Süper Lig devi Beşiktaş, Milan'ın tecrübeli oyuncusu Ante Rebic'in transfer edildiğini KAP'a açıkladı.

Ekleme: 31.07.2023 - 14:08 Güncelleme: 31.07.2023 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bonservisi 1.5 milyon euro

Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin euro ve performansa bağlı 1 milyon euro olmak üzere toplam 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2 yıllık imza atacak

Ante Rebic, Beşiktaş ile2 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.

İlk sözleri

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum." diye konuştu.

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim." sözlerini kullandı.

Başarılı oyuncu, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti'nin hatasıydı...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız
Esenyurt'taki tekel bayinde öldürülen gencin babası konuştu: 'Kan parası' ve 'sosyal medya paylaşımı' iddialarına cevap
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Tek haneli enflasyon için yeni plan: Bakanlıklar harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! Ekrem İmamoğlu’na karşı planını hazırladı: Ona bırakmayacağım!
Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
İzmir'de metro ve tramvay işçileri greve gitti: Emekçinin emeğinin karşılığını verin
Türkiye uyardı, İsveç kolları sıvadı! Fidan'ın telefonu sonrasında alçak eyleme 'dur' demek için yeni bir yol arıyorlar
CHP'de oligarşi zıvanadan çıktı! Genel merkeze tepkiler dinmiyor: Her ilde ayrı bir kriz
Mide bulandıran görüntüler infiale neden olmuştu: Çıplak halde zeytin tankının içine giren kişi tutuklandı
30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor