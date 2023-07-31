Beşiktaş, Rebic'i KAP'a duyurdu

Süper Lig devi Beşiktaş, Milan'ın tecrübeli oyuncusu Ante Rebic'in transfer edildiğini KAP'a açıkladı.

Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.



İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:



Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Bonservisi 1.5 milyon euro



Siyah-beyazlılar Rebic için Milan'a 500 bin euro ve performansa bağlı 1 milyon euro olmak üzere toplam 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



2 yıllık imza atacak



Ante Rebic, Beşiktaş ile2 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.



İlk sözleri



Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum." diye konuştu.



Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim." sözlerini kullandı.



Başarılı oyuncu, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.