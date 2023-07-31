  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,70 - 29,75
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alexandru Cicaldau, Konyaspor'a kiralandı

Galatasaray'ın Gheorghe Hagi'nin önerisiyle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, Konyaspor'a kiralandı. 26 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Ekleme: 31.07.2023 - 17:12 Güncelleme: 31.07.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Konyaspor, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'da Alexandru Cicaldau transferinde imza aşamasına geldi. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Yeşil-beyazlı ekip, Rumen oyuncuyu 1 sezon kiralayacak. Bu transfer için kiralama bedeli verilmeyecek.

Ayrıca maaşının tamamının verilmeyeceği, 26 yaşındaki oyuncunun kendinin yeniden göstermek adına bu noktada fedakarlık yapacağı öğrenildi. Birkaç gün içinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

2026 yılına kadar sözleşmesi var

26 yaşındaki Romanyalı hücum oyuncusunun, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray ile 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde ise toplam 264 karşılaşmaya çıkan Cicaldau 49 gol ve 41 asistlik katkı verdi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Cicaldau, Ittihad Kalba FC kulübünde 30 maça çıktı ve 5 gol - 7 asistlik katkı sağladı.


SGK duyurdu: Süre 3 Ağustos'a uzatıldı
İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı
Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı
Can Ataklı’dan çirkin sözler! AK Parti seçmenini hedef aldı… Sözlerine tepki yağdı: Çevre duyarlılığı…
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: Akbelen'de yaşadıklarınızdan sonra hangi cesaretle o koltuğa oturabiliyorsunuz?
CHP fonu kesti, HALK TV geri vites yaptı: Bu İYİ Parti'nin hatasıydı...
Danimarka ateşle oynuyor! Bir günde 7 ayrı provokasyon: Ülke basını bir detaya dikkat çekti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Laçin yolu Azerbaycan toprağıdır
İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi
CHP’li belediye sessiz kaldı! Beylikdüzü'nde ürperten görüntüler...
Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta inşa edilen kalıcı konutları paylaştı
Enerjide rota 'Tam Bağımsızlık'! Bakan Bayraktar: Avrupa'da 5. sıradayız
Esenyurt'taki tekel bayinde öldürülen gencin babası konuştu: 'Kan parası' ve 'sosyal medya paylaşımı' iddialarına cevap
Fransız basını açık açık itiraf etti! Türk ve Yunan güçlerini kıyasladılar: Ege Denizi’nde dikkat çeken o detay…
Turizm gelirlerinde büyük artış! Şimdiden 22 milyar dolara dayandı
Kılıçdaroğlu’na ‘koltuğu bırak’ çıkışı! İmamoğlu’na üstü kapalı gönderme: CHP'de Özgür Özel krizi
Tek haneli enflasyon için yeni plan: Bakanlıklar harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuk hamlesi! Ekrem İmamoğlu’na karşı planını hazırladı: Ona bırakmayacağım!
Esenyurt'taki tekel bayii saldırısında flaş gelişme! Bakan Yerlikaya sosyal medyadan duyurdu!
CHP'de yeni skandal! Canan Kaftancıoğlu yardım kartlarını dağıtmayı unutmuş
30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

30 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Esenyurt’taki vahşette sıcak gelişme… 2 kişiyi öldüren katilin kimliği belli oldu: Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti!

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Dünyanın geleceğini değiştirecek buluş: Oda sıcaklığında çalışan süper iletken ürettiler

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor

Elon Musk'tan yeni karar: Tweet ve Retweet tarih oluyor