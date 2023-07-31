Alexandru Cicaldau, Konyaspor'a kiralandı

Galatasaray'ın Gheorghe Hagi'nin önerisiyle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, Konyaspor'a kiralandı. 26 yaşındaki oyuncunun transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Konyaspor, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'da Alexandru Cicaldau transferinde imza aşamasına geldi. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.



Yeşil-beyazlı ekip, Rumen oyuncuyu 1 sezon kiralayacak. Bu transfer için kiralama bedeli verilmeyecek.



Ayrıca maaşının tamamının verilmeyeceği, 26 yaşındaki oyuncunun kendinin yeniden göstermek adına bu noktada fedakarlık yapacağı öğrenildi. Birkaç gün içinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.



2026 yılına kadar sözleşmesi var



26 yaşındaki Romanyalı hücum oyuncusunun, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Galatasaray ile 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde ise toplam 264 karşılaşmaya çıkan Cicaldau 49 gol ve 41 asistlik katkı verdi.



Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Cicaldau, Ittihad Kalba FC kulübünde 30 maça çıktı ve 5 gol - 7 asistlik katkı sağladı.





