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Icardi KAP'a bildirildi

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG kulübüne 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapacak. Arjantinli yıldızla yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Ekleme: 30.07.2023 - 15:25 Güncelleme: 30.07.2023 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi transferinin detaylarını resmen açıkladı.

Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık 6 milyon Euro kazanacak.

PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapılacak.

Galatasaray'ın KAP açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray Mauro Icardi'yi sosyal medyadan yayınladığı bir video ile duyurdu:

İmza töreni bugün saat 19.05'te
Galatasaray yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için bugün taraftarı önünde saat 19.05'te imza töreni ve antrenman düzenleyecek.
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