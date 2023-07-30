Icardi KAP'a bildirildi

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG kulübüne 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapacak. Arjantinli yıldızla yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi transferinin detaylarını resmen açıkladı.



Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık 6 milyon Euro kazanacak.



PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapılacak.



Galatasaray'ın KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."



Galatasaray Mauro Icardi'yi sosyal medyadan yayınladığı bir video ile duyurdu:



İmza töreni bugün saat 19.05'te

Galatasaray yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için bugün taraftarı önünde saat 19.05'te imza töreni ve antrenman düzenleyecek.