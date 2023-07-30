Icardi KAP'a bildirildi
Galatasaray, Mauro Icardi için PSG kulübüne 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapacak. Arjantinli yıldızla yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi transferinin detaylarını resmen açıkladı.
Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık 6 milyon Euro kazanacak.
PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapılacak.
Galatasaray'ın KAP açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Galatasaray Mauro Icardi'yi sosyal medyadan yayınladığı bir video ile duyurdu:
İmza töreni bugün saat 19.05'te
Galatasaray yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için bugün taraftarı önünde saat 19.05'te imza töreni ve antrenman düzenleyecek.
Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık 6 milyon Euro kazanacak.
PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapılacak.
Galatasaray'ın KAP açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Galatasaray Mauro Icardi'yi sosyal medyadan yayınladığı bir video ile duyurdu:
İmza töreni bugün saat 19.05'te
Galatasaray yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için bugün taraftarı önünde saat 19.05'te imza töreni ve antrenman düzenleyecek.