Galatasaray sponsporlarını açıkladı! İşte toplam rakam...

Galatasaray, RAMS ve SIXT ile yapılan sponsorluk anlaşmalarının detaylarını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, RAMS ve SIXT ile yapılan sponsorluk anlaşmalarının detaylarını KAP'a bildirdi.



RAMS İLE YAPILAN ANLAŞMANIN DETAYLARI



RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213.600.000 TL + KDV olarak açıklandı.



SIXT ANLAŞMASININ DETAYLARI



SIXT ile Galatasaray arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının detayları açıklandı.



Anlaşma: 5 yıllık

Yıllık: 195.000.000 TL + KDV