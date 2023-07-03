Galatasaray'da Alpaslan Öztürk kararı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk için karar verildi.Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e transfer görüşmesi yapmak için izin kağıdı verdi.Sarı-kırmızılılar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.29 yaşındaki stoper 2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuştu.Sarı-kırmızılı takımda bekleneni veremeyen Öztürk, geçtiğimiz sezonun başında 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiralanmıştı.Galatasaray'da sadece 16 maça çıkabilen Alpaslan Öztürk 1 gol attı. Kiralık gittiği Eyüp'te ise 18 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.