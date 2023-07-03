  • USD: 26,03 - 26,08
  • EURO: 28,34 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, milli golcü Umut Nayir ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcu transfer için İstanbul'a geldi.

Ekleme: 3.07.2023 - 17:29 Güncelleme: 3.07.2023 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'de, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında takımın başına İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, kadrosunu da iki takviyeyle güçlendirdi.

Fenerbahçe bonservisleri elinde olan Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu transfer etti. Yaptığı bu iki hamleyle tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler, hücum bölgesi için bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.

2+1 yıllık anlaşma sağlandı
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Golcü futbolcu, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul’a geldi.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor'da geçiren ve bonservisi Eyüpspor'da olan milli futbolcu, 33 mücadeleye çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 18 gol ve 3 asistle oynamıştı.


CHP ve HDP’den 'Kur'an Kursu'na verilecek araziye ret
İzmirlilerden Soyer'in 'sabrın sonu selamet' paylaşımına tepki
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı: BIST 100 endeksi 6 bin puanı gördü
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... 'Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için yürüyorum'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Tüm gözler memur ve emekli zam oranında
Merkez Bankası'ndan kritik karar: Dolar satışı yapılmayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni hamle: 'Değişime evet' manifestosu yayımlayacak
Bodrum konserinde konuşan Gülşen: 'Ülkemiz çok güzel değil mi'
Terörden temizlenen bölgedeki festival, HDP'li Ferhat Encü'yü rahatsız etti
İyi Partili Lütfü Türkkan'dan Suriyeliler üzerinden provokasyon
CHP'den Antalya'da 40 milyon TL'lik heykel açılışı
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
CHP'de kurultay öncesi hareketlilik: İstanbul'da 18 ilçe başkanı gizlice İmamoğlu ile görüştü
Fransa'daki protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alındı
Fransa'da eylemlerin 6'ncı günü! Alev alev yanıyor
Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’nun lüks tatil yorumu: Muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır
Aytun Çıray Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Siyasi canlı bomba! İYİ Parti'de listeleri FETÖ mü yapıyor? Olay sözler
Memur zammı bu hafta Meclis'te
Türkiye niçin NATO için vazgeçilmez? Avrupalı ajans 4 maddede özetledi: Yaparsa Erdoğan yapar
İzmir'de ekmek 7 lira oldu
Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Masaüstü WhatsApp için beklenen özellik duyuruldu

Masaüstü WhatsApp için beklenen özellik duyuruldu

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum