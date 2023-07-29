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Real Madrid'de Arda Güler şoku: Tedavi olacak

Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve özel tedavi için Arda Güler'in kamptan ayrılarak Madrid'e gideceğini açıkladı.

Ekleme: 29.07.2023 - 20:29 Güncelleme: 29.07.2023 - 20:29 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid'de Arda Güler için şanssız bir süreç yaşandı.

Fenerbahçe'den transferi büyük ses getiren yıldız oyuncu, takım çalışmalarına başlanması sonrası antrenmanlardaki olumlu görüntüsüyle dikkat çekiyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamp ile birlikte olumsuz süreç başladı.

Real Madrid açıklama yaptı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemeyen Arda Güler konusunda Real Madrid, resmi bir açıklama paylaştı. Carlo Ancelotti'nin Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceğini belirttiği genç oyuncu, kamptan ayrılarak Madrid'e dönmek durumunda kaldı.

Madrid'de tedavi görecek

Real Madrid'den yapılan açıklamada Arda Güler'e yapılan tetkikler sonucunda sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiği ve tedavisinin devamı adına Madrid'e döneceği ifade edildi.

Real Madrid'in resmi web sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Arda Güler'e yapılan tetkiklerin ardından oyuncunun sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edildi. Oyuncu, özel tedavisine devam etmek için birkaç saat içinde Madrid'e gidecek.

Transferi ses getirmişti

Arda Güler 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer olduğu Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol ve 7 asist üretmişti.
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