Fenerbahçe'den İtalya çıkartması! Üç yıldız birden...

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim transferde düğmeye bastı.Özellikle orta alandaki zafiyeti gidermek isteyen sarı-lacivertliler, bu bölgeyi Milan'ın Bosnalı yıldızı Rade Krunic ve Bologna'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez ile güçlendirmeyi hedefliyor.İtalya'dan gelen haberlere göre ise; Fenerbahçeli yetkililer, bu iki oyuncunun kulüpleriyle yaptıkları pazarlıklarda sona geldi.İtalyan medyası, Dominguez için Bologna'nın 10 milyon Euro'ya ikna olduğunu ve Fenerbahçe'nin oyuncuyla da yıllık 2.7 milyon euro'ya el sıkıştığını yazdı.Krunic'le de söz kesen sarı-lacivertliler, Milan'la ise son detayları görüşüyor.İtalyan basını, Fenerbahçe'nin ayrıca Torino'nun 28 yaşındaki sağ beki Mergim Vojvoda'yla da görüştüğünü iddia etti. Haberde; tarafların anlaşmasının yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.Dominguez, 2019'dan bu yana Bologna forması giyiyor. Dört yılda İtalyan ekibiyle 109 resmi karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Arjantinli orta saha, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koymayı başardı.Torino'nun 2020'de kadrosuna kattığı Mergim Vojvoda, İtalyan ekibiyle çıktığı karşılaşmalarda 2 gol atarken, 11 defa ise asist yaptı. Kosovalı oyuncunun hücum yönü oldukça kuvvetli.Fenerbahçe'nin Inter'den kadrosuna kattığı Dzeko, Krunic transferinde aracı oldu ve milli takımdan arkadaşını arayarak işi bitirdi. Krunic, Milan formasıyla 125 maçta, 3 gol atıp 6 da asistlik yaptı.