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Fenerbahçe'den İtalya çıkartması! Üç yıldız birden...

Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, İtalya'da forma giyen üç futbolcu için harekete geçti.

Ekleme: 29.07.2023 - 10:57 Güncelleme: 29.07.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim transferde düğmeye bastı.

Özellikle orta alandaki zafiyeti gidermek isteyen sarı-lacivertliler, bu bölgeyi Milan'ın Bosnalı yıldızı Rade Krunic ve Bologna'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez ile güçlendirmeyi hedefliyor.

PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ

İtalya'dan gelen haberlere göre ise; Fenerbahçeli yetkililer, bu iki oyuncunun kulüpleriyle yaptıkları pazarlıklarda sona geldi.

DOMINGUEZ'İN ŞARTLARI

İtalyan medyası, Dominguez için Bologna'nın 10 milyon Euro'ya ikna olduğunu ve Fenerbahçe'nin oyuncuyla da yıllık 2.7 milyon euro'ya el sıkıştığını yazdı.

Fenerbahçe'den İtalya çıkartması! Üç yıldız birden...

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Krunic'le de söz kesen sarı-lacivertliler, Milan'la ise son detayları görüşüyor.

Fenerbahçe'den İtalya çıkartması! Üç yıldız birden...

SÜRPRİZ SAĞ BEK İDDİASI

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin ayrıca Torino'nun 28 yaşındaki sağ beki Mergim Vojvoda'yla da görüştüğünü iddia etti. Haberde; tarafların anlaşmasının yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'den İtalya çıkartması! Üç yıldız birden...

NICOLAS DOMINGUEZ

Dominguez, 2019'dan bu yana Bologna forması giyiyor. Dört yılda İtalyan ekibiyle 109 resmi karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Arjantinli orta saha, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koymayı başardı.

MERGIM VOJVODA

Torino'nun 2020'de kadrosuna kattığı Mergim Vojvoda, İtalyan ekibiyle çıktığı karşılaşmalarda 2 gol atarken, 11 defa ise asist yaptı. Kosovalı oyuncunun hücum yönü oldukça kuvvetli.

RADE KRUNIC

Fenerbahçe'nin Inter'den kadrosuna kattığı Dzeko, Krunic transferinde aracı oldu ve milli takımdan arkadaşını arayarak işi bitirdi. Krunic, Milan formasıyla 125 maçta, 3 gol atıp 6 da asistlik yaptı.
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