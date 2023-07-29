Fenerbahçe'de yıldız isimden şok istek! Yönetimle görüştü

Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrasında ikinci plana düşen Michy Batshuayi sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istiyor.Tecrübeli oyuncu, Zimbru maçı sonrasında İsmail Yüksek'in tüm çabalarına rağmen direkt soyunma odasına gitmiş ve tribünleri selamlamamıştı. Belçikalı golcü, menajerinden kendisine Avrupa'da takım bulmasını talep etti.Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 33 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.