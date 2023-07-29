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Edin Dzeko'nun dedesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun dedesi vefat etti. Saraybosna'da düzenlenen cenaze töreninde, Dzeko dedesinin tabutunu bizzat mezara kadar indirerek son görevini yaptı.

Ekleme: 29.07.2023 - 18:57 Güncelleme: 29.07.2023 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başında renklerine bağladığı Boşnak yıldız Edin Dzeko, kötü bir haberle sarsıldı.

Son olarak Inter'de forma giyen ve sarı-lacivertli takıma transfer olan 37 yaşındaki futbolcunun dedesi Akif Dzeko yaşamını yitirdi.

Edin Dzeko'nun dedesi hayatını kaybetti

Cenaze namazının ardından defnedildi

Acı haberi alan ve apar topar Bosna Hersek'e giden Edin Dzeko dedesinin cenaze törenine katılarak son görevini yerine getirdi.

Dzeko'nun dedesi İstiklal Camii'ndeki cenaze namazının ardından Vlakovo Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

"Canım dedem mekanın cennet olsun"

Dedesinin naaşını elleriyle toprağa veren forvet oyuncusu, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Cenaze töreninden fotoğraflar paylaşan Dzeko,"Canım dedem mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko'nun dedesi hayatını kaybetti
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