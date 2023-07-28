Türkiye sıralamada yükseldi! İşte UEFA ülke puanında son durum

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı ilk maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasındaki yeri değişti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı ilk maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasındaki yeri değişti.



2 BERABERLİK, 2 GALİBİYET



Galatasaray'ın Zalgiris'le 2-2 berabere kalmasının yanı sıra Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 5-0 yenmesi, Beşiktaş'ın Tirana'yı 3-1 mağlup etmesi ve Adana Demirspor'un Cluj deplasmanından 1-1'le dönmesi sonrası Türkiye UEFA sıralamasında 1 basamak daha yükseldi.



İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:



(22. SIRA) POLONYA: 19.875

(21. SIRA) İSVEÇ. 20.250

(20. SIRA) HIRVATİSTAN: 20.400

(19. SIRA) YUNANİSTAN: 20.525

(18. SIRA) ÇEKYA: 22.675

(17. SIRA) DANİMARKA: 23.450

(16. SIRA) İSRAİL: 23.500

(15. SIRA) NORVEÇ: 24.000

(14. SIRA) UKRAYNA: 24.900

(13. SIRA) SIRBİSTAN: 27.175

(12. SIRA) TÜRKİYE: 27.350

(11. SIRA) İSVİÇRE: 28.075

(10. SIRA) AVUSTURYA: 28.800

(9. SIRA) İSKOÇYA: 30.45

(8. SIRA) BELÇİKA:34.900

(7. SIRA) PORTEKİZ: 46.816

(6. SIRA) FRANSA: 51.914

(5. SIRA) HOLLANDA: 52.300

(4. SIRA) ALMANYA: 69.552

(3. SIRA) İTALYA: 71.569

(2. SIRA) İSPANYA: 75.927

(1. SIRA) İNGİLTERE: 88.928



CL'DE YENİDEN İKİ TAKIM!



Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderecek.



• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off

• Lig 2.'si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

• Lig 3.'sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme

• Lig 4.'sü: Konferans Ligi 2. ön eleme

• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off