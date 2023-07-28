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Trabzonspor, Schalke 04 ile anlaştı! Kiralık geliyor

Trabzonspor, Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.

Ekleme: 28.07.2023 - 14:39 Güncelleme: 28.07.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip, Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak.

Trabzonspor, sözleşme görüşmelerinin sonuçlandırılması için Mehmet Can Türkiye'ye davet etti.

Genç sağ bekin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
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