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Mauro Icardi ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın PSG'den bonservisini aldığı Mauro Icardi ve ailesi, İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.

Ekleme: 28.07.2023 - 09:51 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha transferlerinin ardından bir imza daha atılıyor.

Süper Lig'de geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferinde sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

Wanda Nara duyurmuştu

Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle Galatasaray'a erken katılamayan Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor.

Yıldız oyuncunun eşi ve menajeri, sosyal medya hesabından yolculuk fotoğraflarını paylaştı.

Nara, dün Galatasaray taraftarını sevindiren mesajı paylaşmıştı. Wanda Nara sosyal medya hesabından bir soruya verdiği cevapta İstanbul'a gideceklerini duyurmuştu.

Bu gece gelecek

Mauro Icardi, Wanda Nara ve çocukları Francesca ile Isabella, özel uçakla Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece 00:00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Alacağı maaş belli

30 yaşındaki futbolcu, daha önce söylendiği gibi sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Icardi’nin kulübü PSG’ye ise bu transfer için 10 milyon euro bonservis ödemesi yapılacak.

Öte yandan Icardi, bonuslarla birlikte her sene için 8 milyon euroya yakın bir maaş alacak.

Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı ve Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı sağladığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.


Mauro Icardi ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor
Mauro Icardi ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor






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