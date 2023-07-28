  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,98 - 30,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İtalya'dan şok iddia! Juventus, Konferans Ligi'nden men edildi

İtalyan basınına göre, UEFA Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti. İşte siyah - beyazlıların yerine turnuvaya katılacak olan takım...

Ekleme: 28.07.2023 - 11:05 Güncelleme: 28.07.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
UEFA'nın, mali usulsüzlük yaptığı tespit edilen Juventus'la ilgili kararı belli oldu.

İtalyan basınından La Stampa'da yer alan habere göre UEFA, Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti. Bu karar sonrası İtalya'dan Fiorentina, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu hem Ümit Özdağ hem de Engin Özkoç'a İçişleri Bakanlığı sözü verdi
LGBT terörünün korkunç yüzü! ABD Kongresi’nde LGBT terörüne ateş püskürdüler: Kendimi canavar gibi hissediyorum
Ümit Özdağ’dan bomba seçim itirafları! Gizli protokolün perde arkasını açıkladı: Yüzde 1'lik katkısı olmayanlar yüzünden kaybettik
Avrupa'da kritik temaslar! Bakan Şimşek: Belirleyici konumdayız, Türkiye'yi görmezden gelemezler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 şehidin katili gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
‘Akbelen Ormanları’nda katliam yapılıyor’ algısı bir bir çürütüldü: Mesele yine ağaç değil
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!
'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek
AK Partili İnan'dan Tunç Soyer'e tepki: 'Beceriksizliklerinin üstünü örtmeye çalışmaktan başka bir şey değil'
'Zoom' toplantısına katılan Özgür Özel İmamoğlu'nu da sattı
MHP'den CHP'ye Kılıçdaroğlu'na Kurultay göndermesi: Süre dolmuş, zamanı geriye saramayız
Yunanistan alev alev! Kıyamet gibi patlamanın sebebi ne? Uzmanlardan korkutan uyarı
Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hamle! CHP’li Barış Yarkadaş parti kuruyor dedi... FETÖ vurgusu dikkat çekti
BM'den teröre destek! Skandal PKK ziyaretinin fotoğrafı ortaya çıktı
PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirildi
Kemer'de orman yangını sürüyor! Hava gücü 4 günde 1963 sorti yaptı
CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili bomba iddia: Ekrem İmamoğlu adaylığını duyurabilir
Ticaret Bakanı Bolat: Vatandaşları mağdur edenlere yönelik uygulanan para cezası 361 milyon TL'ye ulaştı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Türkiye kavruldu! O ilimiz ise dondu: Sıcaklık 5.8 derece!

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek

Petrol haritası gerçek çıktı: Bir ilimizi daha zengin edecek