İtalya'dan şok iddia! Juventus, Konferans Ligi'nden men edildi

İtalyan basınına göre, UEFA Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti. İşte siyah - beyazlıların yerine turnuvaya katılacak olan takım...

UEFA'nın, mali usulsüzlük yaptığı tespit edilen Juventus'la ilgili kararı belli oldu.



İtalyan basınından La Stampa'da yer alan habere göre UEFA, Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti. Bu karar sonrası İtalya'dan Fiorentina, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.