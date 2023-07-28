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Beşiktaş, Ante Rebic'te mutlu sona ulaştı

Beşiktaş Ante Rebic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar Hırvat oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ekleme: 28.07.2023 - 13:42 Güncelleme: 28.07.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Yaz transfer döneminde 3 futboluyu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu Ante Rebic ve kulübü Milan ile anlaşmaları tamamlayarak resmi imza aşamasına geldi.

Ahmet Bulut devreye girdi

Beşiktaş, bonservis için Milan ile 500 bin euro ve bonuslar üzerinden anlaşma sağladı. Rebic'in oynadığı maç sayısına göre bonusların devreye gireceği öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu ile son sorunları çözmek için Beşiktaş, menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdi. Ahmet Bulut, ekibiyle birlikte görevlendirme üzerine Milano'ya giderek Rebic'i ikna etti.

İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Ante Rebic, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Rebic, Beşiktaş'tan sezon başına 2.5 milyon euro net ücret alacak.

Hırvat yıldız, hafta sonu İstanbul'a gelerek kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

2019'da Milan'a geldi

Kanat oyuncusu Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansla adını Avrupa'ya duyurdu. Rebic, 2019 yazında ise önce kiralık, ardından 6.7 milyon euro bonservisle Milan'a geçti.

Yetenekli isim yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 31 resmi maçta oynadı ve 3 gol atıp 2 asist yaptı.
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