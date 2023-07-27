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Aydin Pehlivan Açiklamasi 'Sporun Rengi Yoktur, Kazanan Türkiye'dir'

Menemen Belediye Baskan Vekili Aydin Pehlivan, Menemen Galatasaray Taraftarlar Dernegi’nin organize ettigi sampiyonluk kutlamasi programina katildi. Galatasaray’i 23. sampiyonlugundan dolayi tebrik eden Pehlivan, “Tüm spor kulüplerimize Fair Play çerçevesinde basarili bir sezon diliyorum” dedi.

Ekleme: 27.07.2023 - 14:45 / Kaynak: İHA
Menemen Galatasaraylilar Dernegi’nin yeni sezon ve Avrupa mücadeleleri öncesi 23. sampiyonluklarini kutlamak ve dernek üyeleri ile bir araya gelmek için organize ettigi geceye Menemen Belediye Baskan Vekili Aydin Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Bassavcisi Hüseyin Kaçar, Menemen Ilçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen Futbol Kulübü Baskani Aydin Bilgin, Menemen Galatasaray Taraftarlar Dernegi Baskani Mehmet Seker, Menemenli Is Insani Harun Koçak ve Metin Demir ile çok sayida davetli katildi.



"Burada olmaktan dolayi mutluyum"

Galatasaray’in 23. sampiyonlugu için hazirlanan videonun gösteriminden sonra söz alan Aydin Pehlivan, yapilan sampiyonluk kutlamasina katilmaktan dolayi büyük mutluluk duydugunu dile getirdi. Geçen yil Süper Lig’de sampiyonluk mücadelesinin kiran kirana geçtigine de vurgu yapan Pehlivan, “Ben öncelikle Galatasaray camiasini ve Galatasaraylilari cani gönülden kutluyorum. Özellikle Avrupa yolunda basarilarinin devamini diliyorum. Bu gece aramizda sadece Galatasaraylilar degil, farkli renklere gönül vermis hemsehrilerim de var. Ben ‘sporun rengi yoktur’ düsüncesiyle, tüm spor kulüplerimize Fair Play çerçevesinde basarili bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandi.

"Her zaman yaninizdayim"

Menemen’de birçok spor kulübünün taraftar derneklerinin güzel faaliyetlerde bulunduguna da deginen Pehlivan, “Mustafa Seker dostum, Menemen Galatasaray Taraftarlar Dernegimizi yeniden faaliyete geçireceklerini söyleyerek bizlere güzel bir müjde verdi. Ben, dernegimizin örnek taraftarlik konusunda önemli çalismalara imza atacagina inaniyorum. Menemenimize de simdiden hayirli ugurlu olmasini temenni ediyorum. Her zaman yanlarinda oldugumu bilmelerini istiyorum” seklinde konustu.



"Birçok proje insa ediyoruz"

Menemen Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya büyük önem veren bir belediyecilik anlayisina sahip olduklarini belirten Pehlivan “Evlatlarimiza; saglikli, huzurlu, güvenli, eglenceli bir spor altyapisi insa etmek, en temel önceligimiz. Bu bilinçle yepyeni spor salonlarindan yüzme havuzlarina, hali sahalardan buz pistlerine kadar birçok projemizi büyük bir kararlilikla insa ediyoruz. Ilçemizde faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerimizin de yaninda ve destekçisi oluyoruz. Olmaya da devam edecegiz. Çünkü onlar gelecekte Ay Yildizli bayragimizi büyük basarilara tasiyacaklar" seklinde konustu.



Coskulu gece Bengü sahne aldi

Konusmalarin ardindan sahne alan ünlü sanatçi Bengü, kendisinin de Izmirli oldugunu ve Menemen’i çok sevdiklerini belirterek, dogup büyüdügü kentte sahneye çikmaktan Izmir’de hemsehrileriyle birlikte olmaktan mutluluk duydugunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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