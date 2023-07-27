Yönetime ayrılmak istediğini bildirdi! Fransa'ya transfer oluyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Fransız ekibi Nantes'a transfer olmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.

Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.



Geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın teklifte bulunduğu Yunus Akgün, kararını verdi.



Foot Mercato'nun haberine göre; 23 yaşındaki oyuncu, Fransa'ya gitmek istediğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi.



İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.



Galatasaray'ın, Nantes'ın5+1 milyon eurouluk teklifini kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.



Yunus, Cimbom'da geçtiğimiz sezon 28 maça çıkıp, 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.



Yunus'un Galatasaray'la sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Futbolcunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.