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Rashica transferini duyurdular!

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kosova Futbol Federasyonu, Rashica'nın Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.

Ekleme: 27.07.2023 - 12:25 Güncelleme: 27.07.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kosova Futbol Federasyonu, Rashica'nın Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.

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Rashica transferini duyurdular!






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