Rashica transferini duyurdular!

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kosova Futbol Federasyonu, Rashica'nın Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Milot Rashica ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kosova Futbol Federasyonu, Rashica'nın Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.İŞTE O PAYLAŞIM: