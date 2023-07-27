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Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini bitiriyor

Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'le anlaştı. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun kulübüyle de anlaşmalarda sona yaklaştı.

Ekleme: 27.07.2023 - 09:27 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0'lık skorla geçerek sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de bir yandan da kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan sarı-lacivertliler, yabancı kuralını da göz önüne alarak gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor

L'equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Marsilya ile görüşmelerine hız kazandırdı ve transferi kısa süre içerisinde Fransız ekibi ile anlaşacak. Haberde Cengiz Ünder'in de transfere çok sıcak baktığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği belirtildi.

İsmail Kartal'dan Cengiz yanıtı

Geçtiğimiz günlerde yapılan basın toplantısında Cengiz Ünder'in sorulması üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şu ifadeleri kullanmıştı:

Cengiz Ünder üzerinden gitmeyelim. Cengiz gibi, Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor.

"Cengiz Ünder benim kardeşim"

Zimbru maçının ardından ise Cengiz Ünder'in Roma'dan takım arkadaşı olan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko şu açıklamayı yaptı: Cengiz Ünder benim kardeşim. İyi bir oyuncu ve benim yakın bir arkadaşım. Bu konularda ben yorum yapamam ama Cengiz'in iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim.

Fenerbahçe'nin teklifi

Fenerbahçe, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Marsilya'ya bonuslarla birlikte 12 milyon euro bandında bir teklifte bulundu ve taraflar anlaşmaya yaklaştı. Marsilya forması ile 93 karşılaşmaya çıkan Cengiz Ünder, 18 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Kanat oyuncusu, A Milli Takım formasını da 49 karşılaşmaya çıkarken, 16 kez gol sevinci yaşadı.

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