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Cluj-Adana Demirspor! Muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Cluj'a konuk oluyor.

Ekleme: 27.07.2023 - 09:44 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj'a konuk olacak.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

CLUJ-ADANA DEMİRSPOR!

MUHTEMEL 11'LER

CLUJ: Sava, Ajeti, Mogoş, Tiru, Manea, Filip, Cvek, Camora, Muhar, Betancor, Birligea

ADANA DEMİRSPOR: Goran, Svensson, Mert, Semih, Rodriguez, NDiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Belhanda, Cherif

STAT: Dr. Constantin Radulescu
HAKEM: Elchin Masiyev
SAAT: 20:30
YAYIN: TV 8.5
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