Trabzonspor'dan, Galatasaray'ın iki yıldızı için flaş teklif!

Trabzonspor, sakatlanarak sezonu kapatan Orsic'in yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Yusuf Demir'i gözüne kestirdi.

Karadeniz Gazetesi'nin bir haberine göre, Orsic'in yerine takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Galatasaray'ın oyuncuları Yunus Akgün ve Yusuf Demir için harekete geçti.



Bordo-Mavili yönetim, iki futbolcudan birisini kiralık olarak kadroya katmak için girişimlere başladığı öğrenildi. Bilindiği üzere Yusuf Demir, TFF'nin bu sezon için aldığı karar doğrultusunda +1 yabancı kontenjanından yararlanacak.



YUSUF DEMİR, TRABZONLU BİR AİLENİN ÇOCUĞU



Trabzonlu ailenin çocuğu olan Yusuf Demir, Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı şampiyonluk maçı için Akyazı Stadı'na gelmiş ve o maçı yerinden takip etmişti.



Diğer yandan Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin altında kalan Yusuf Demir'in Trabzonlu bir aileden olması bu transfer için yeşil sinyal veriyor.



YUNUS: "TRABZON, HER ŞEY ÖNCE BİR FUTBOL KENTİ"



Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yunus Akgün de geçtiğimiz günlerde, "Trabzonspor, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisi. Her şeyden önce futbol kenti. Her oyuncu orada oynamak ister" açıklamalarıyla olası bir transfere dikkat çekmişti.



YUNUS AKGÜN'E NANTES DA TALİP



Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve yönetimin de oyuncudan para kazanmak istediğ belirtilirken, genç oyuncuya Fransa'dan Nantes da talip oldu.



Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Nantes kulübü, Galatasaray ile görüşmelerini devam ettirirken, oyuncunun Türkiye'de kalmak istediği iddia ediliyor.