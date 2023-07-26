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Trabzonspor'dan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından kalecisi Uğurcan Çakır'ın forma imzaladığı görüntüleri yayınladı. Bu paylaşım Uğurcan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Ekleme: 26.07.2023 - 17:00 Güncelleme: 26.07.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, adı son dönemde Galatasaray ile geçen kaptanı Uğurcan Çakır için bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili kulübün paylaştığı videoda Uğurcan Çakır, bir Trabzonspor forması imzalarken, milli eldivenin sözleri dikkat çekti. Uğurcan, söz konusu videoda, "İmzalı formamı TS Club'tan alabilirsiniz" sözlerini kullandı.

27 yaşındaki file bekçisi için yapılan bu paylaşım sosyal medyada Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Uğurcan Çakır göndermesi
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