Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Dev teklif ortaya çıktı…

Süper Lig'de geçirdiği 2 yılda Türkiye'de iz bırakan Brezilyalı yıldız futbol Anderson Talisca'nın, Al-Nassr'dan ayrılması gündemde. Her transfer döneminde en çok adı geçen futbolculardan olan Talisca için Süper Lig devinin yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar…

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla iz bırakan Talisca, Al-Nassr'da kariyerine devam ediyor.Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.Süper Lig'e damga vuran yabancı futbolcular arasında yerini alan Brezilyalı yıldız, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi.Kara Kartal formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi.80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın gelecek sezon Türkiye'ye gelme ihtimalinin güçlü olduğu iddia edildi.Beşiktaş'ın hayali de 29 yaşındaki oyuncuyu geri döndürmek ama ekonomik koşulları Siyah-Beyazlılar için fazlasıyla zorlayıcı.Ancak Al-Nassr'ın, Talisca'yı göndermek istemesi, Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.Sarı-Lacivertliler, Sambacı'nın durumunu yakın takibe aldı. Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar almak isteyen Suudi ekibi, kontenjan sıkıntısı yaşadığı için Talisca ile yolları ayırmayı planlıyor.Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.Eğer transfer kiralık olarak gerçekleşirse, maaşının bir kısmını Al-Nassr'ın ödemesi de gündeme gelebilir.