Fenerbahçe - Zimbru maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, yeni teknik direktör ve transferlerinden oluşan kadrosuyla sezonun ilk resmi maçında Moldova temsilcisi Zimbru'yu konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek.



Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.



İkinci kez göreve getirilen Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.



Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.



Maç kadrosunda 3 yeni isim yok

Kendi sahasında taraftarın karşısına çıkacak sarı-lacivertlilerin Zimbru ile yapacağı maçın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.



Listede, yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare yer almadı. Atilla Szalai ise Almanya Bundesliga takımlarından 1899 Hoffenheim'e transfer oldu.



Avrupa'da 255. randevu



Fenerbahçe, Zimbru maçıyla Avrupa kupalarında 255. kez sahne alacak.



Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 254 müsabakanın 95'inden galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Fenerbahçe, 55 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 326 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 367 gole engel olamadı.



Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde İsmail Kartal'la ikinci katılışı



Fenerbahçe, UEFA'nın kulüp düzeyinde 2021-22 sezonundan itibaren Konferans Ligi adıyla düzenlemeye başladığı futbol turnuvasına ikinci kez katılıyor.



İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynan play-off turu maçlarında, Çek Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Crespo, Mert Hakan, Ryan Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko



Zimbru: Agachi, Dedov, Stefan, Dedechko, Misaraş, Gaiu, Raileanu, Guera, Soumah, Alaribe, Caruntu