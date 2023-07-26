Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder teklifi belli oldu! Dev rakam...

Fenerbahçe'nin, milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya'ya 8+2 milyon euroluk teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Yerli isimlere büyük önem veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.



Fotomaç'ın haberine göre; Hedefteki isim; Marsilya forması giyen milli oyuncu Cengiz Ünder...



RESMİ TEKLİF YAPILDI!



Transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ kanat için resmi görüşmelere başladı.



Fransız ekibine 8 milyon euro bonservis ve artı 2 milyon euro bonusları içeren bir teklif yapıldı.



Marsilya ise ilk etapta yapılan bu teklifi düşük buldu.



AÇIK KAPI BIRAKTI



Fransız basını, Marsilya'nın Cengiz Ünder için 15 milyon Euro bonservis beklentisi olduğunu ancak İsmaila Sarr transferinin ardından rakamda indirime gidebileceğini duyurdu.



Görüşmelerin devam ettiği vurgulanan haberde; 'Marsilya, net 10 milyon Euro'yu kabul edebilir' denildi.



GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI!



Cengiz ise Fenerbahçe sorusuna, 'Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yürütüyor. Bir şey söylemem doğru olmaz' yanıtını vererek görüşmeleri doğruladı.



Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya'da 46 resmi maçta forma giydi.



Yıldız futbolcu bu müsabakalarda 5 gol ve 6 asistlik katkı verdi.



Her iki kanatta da forma giyebilen Cengiz, on numara bölgesinde de görev alabiliyor.



26 yaşındaki oyuncunun Marsilya'daki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.