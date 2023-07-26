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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi flaş değişiklik! 2 isim kadro dışı bırakıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Sarı-lacivertileler maç öncesi kadroda değişiklik yaparak Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın'ın eklendiğini duyurdu.

Ekleme: 26.07.2023 - 11:23 Güncelleme: 26.07.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir.' ifadeleri yer aldı.


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