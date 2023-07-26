Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi flaş değişiklik! 2 isim kadro dışı bırakıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak. Sarı-lacivertileler maç öncesi kadroda değişiklik yaparak Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine Joshua King ve Samet Akaydın'ın eklendiğini duyurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.



Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir.' ifadeleri yer aldı.





