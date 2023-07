Erden Timur: Muslera'nın bu sene son senesi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın 37 yaşındaki kalecisi Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini hatırlatarak, "Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de katıldığı İşin Aslı programında sarı-kırmızılı takımın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Timur ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Florya Metin Oktay Tesisleri için söylediği sözleri açıklamasını istedi.



"Bu sene son sene"



Deneyimli kaleci Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:



Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz.



"Bilgi ve kayıtları anlatacağım"



Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Florya sözleri hakkında ise şu açıklamayı yaptı:



Ali Bey, Florya ilgili açıklama yapacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Ben de kendi adıma bildiğim bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için anlatacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Anadolu kulüpleri için değil.



Ali Koç ne demişti?



Fenerbahçe’de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Ali Koç, şu sözleri sarf etmişti:



Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah hiçbir kulübe nasip etmesin! Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı bilen bir yapısınız. Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere! Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk. Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir.



"Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız"



Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz sezon, şu sözleri söylemişti:



Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şu an yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez.