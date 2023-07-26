  • USD: 26,93 - 26,97
  • EURO: 29,78 - 29,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erden Timur: Muslera'nın bu sene son senesi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın 37 yaşındaki kalecisi Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini hatırlatarak, "Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor" dedi.

Ekleme: 26.07.2023 - 13:31 Güncelleme: 26.07.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de katıldığı İşin Aslı programında sarı-kırmızılı takımın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Timur ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Florya Metin Oktay Tesisleri için söylediği sözleri açıklamasını istedi.

"Bu sene son sene"

Deneyimli kaleci Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

Muslera 13 yıldır bu takımda. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden biri. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız her şeyi açıkça konuşabiliyorsunuz.

"Bilgi ve kayıtları anlatacağım"

Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Florya sözleri hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

Ali Bey, Florya ilgili açıklama yapacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Ben de kendi adıma bildiğim bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için anlatacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Anadolu kulüpleri için değil.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe’de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Ali Koç, şu sözleri sarf etmişti:

Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah hiçbir kulübe nasip etmesin! Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı bilen bir yapısınız. Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere! Bu tarif ettiğim şeyler hangi yapıyı, hangi örgütü hatırlatıyor size? Bu ülkeyi ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en güçlü olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz faydalanırken biz mücadele ediyorduk. Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir.

"Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz sezon, şu sözleri söylemişti:

Lig sonunda elimizdeki her şeyi açıklayacağız. Şu an yapmamızın sebebi, ligin gerginliğini arttırmamak. Şampiyonluk yolunda bizi kimse geri çeviremez.
Beştepe'de Filistin diplomasisi: Mahmud Abbas ve Haniye Külliye'de
Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı
Ümit Özdağ'dan muhalefeti çıldırtacak 'gizli protokol' çıkışı: Yapılmasaydı muhtemelen seçim...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!
Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!
Tarih duyuruldu: Milli Muharip Uçak KAAN'a Türk motoru geliyor
Ufuk Uras'tan CHP'deki 'değişim' tartışmasına çarpıcı tespit: Zoom toplantısını beceremeyenler partiyi nasıl yönetecek
İstanbullunun toplu taşımadaki pislik isyanı kameralara yansıdı
Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara'da! Yavaş faturayı vatandaşa kesti
ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Eren Erdem’den şok itiraf: Anlaştığımız başka kanallar da var! Halk TV skandalı sonrası CHP vites yükseltti!
Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!
Yeni kararlar devrede! TCMB kredide 'seçici' sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti
Kemer alev alev yanıyor! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim açıklaması: Yapılan saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz
Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında gündem oldu
Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Diş ağrısı sandı… Gerçek bambaşka çıktı: Koparıp atmak istiyorum!

Diş ağrısı sandı… Gerçek bambaşka çıktı: Koparıp atmak istiyorum!

Fırsatçı ev sahiplerine hapis şoku! Fahiş kiraya haksız kazanç cezası yolda

Fırsatçı ev sahiplerine hapis şoku! Fahiş kiraya haksız kazanç cezası yolda

Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek

Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

Karadenizlinin aklına geldi: Dünyanın her yerinden görmek için akın ediyorlar

Karadenizlinin aklına geldi: Dünyanın her yerinden görmek için akın ediyorlar