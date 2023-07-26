Bertuğ Yıldırım’dan 3 yıllık imza! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı

Hatayspor, 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Bertuğ Yıldırım’ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığı bildirdi.



Yapılan açıklamada, “Genç golcümüz Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bertuğ’a formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.



Geçen sezona Hatayspor'da başlayan genç futbolcu, Hatay ekibi ile 18, kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor ile de 11 karşılaşmaya çıkarken, 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



"Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifler vardı"



21 yaşındaki Ümit Milli golcü, hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu belirterek, "Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifler vardı. Özellikle Fenerbahçe ile görüşmeler çok ilerlemişti ama kadro kaliteleri çok üst düzeydeydi. O kadroda yer alabileceğimi düşünmüyordum. Antalyaspor'u tercih etmiştim. Fenerbahçe ve Galatasaray ile adımın anılması çok büyük bir gurur ama hedefim direkt Avrupa'ya gidebilmek, şu an tam olarak o zamanın olduğunu düşünmüyorum. Hatayspor'un başarısına odaklıyım." dedi.