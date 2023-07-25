İngiliz devi Altay Bayındır'ı istiyor! Altay Bayındır, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Altay Bayındır için İngiliz devi devreye girdi. Altay Bayındır'ın takımda kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak..

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen kaleci Altay Bayındır için İngiliz devinin devreye girdiği iddia edildi.



Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile yolların ayrılması bekleniyor.



Daily Mail'in haberine göre Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Ayrıca Manchester United'ın Altay Bayındır için 5 milyon poundluk bir bonservis ücreti düşündüğü iddia ediliyor. Dominik Livakovic'in transfer edilmesi halinde forma şansı bulmakta zorlanması beklenen Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.