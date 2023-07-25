  • USD: 26,93 - 26,97
  • EURO: 29,78 - 29,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaşlı Umut Meraş trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Umut Meraş, saat 15 sularında Çekmeköy'de bir kazaya karıştı. Milli futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekleme: 25.07.2023 - 17:02 Güncelleme: 25.07.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da yaptığı kampla başlayan Beşiktaş, çalışmalarını bitirdikten sonra İstanbul'a dönmüştü.

27 Temmuz Perşembe akşamı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk edecek olan siyah-beyazlı takımda Emrecan Uzunhan'ın ardından bir isim daha trafik kazası geçirdi.

Sağlık durumu iyi

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, saat 15 sularında Çekmeköy'de trafik kazası geçirdi. Arabasında maddi hasar bulunan 27 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaşlı Umut Meraş trafik kazası geçirdi

Emrecan Uzunhan da kaza yapmıştı

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Emrecan Uzunhan da trafik kazasına karışmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından bir trafik magandası Emrecan'a saldırdı ve genç oyuncunun sakatlanmasına neden oldu. Bu arbededen sonra Emrecan Uzunhan 4-6 ay arasında sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaşlı Umut Meraş trafik kazası geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Halk TV ile yapılan anlaşmayı görmezden geldi, pişkin pişkin 'Basın özgürlüğü yok' dedi! Kılıçdaroğlu vatandaşın aklıyla alay etti...
Bakımevindeki görüntüler kan dondurmuştu! Savunmasını duyan şoke oldu: Sevecen şekilde…
Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!
Aykırı ilanlara ceza yağdı! Bakan Bolat rakamlarla paylaştı: Otomobilde 'Fahiş fiyat'a dur denecek
Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…
Vedat Işıkhan: Toplu Sözleşme görüşmelerini uzlaşmayla sonlandıracağız
Ev sahibi kiracı ilişkisinde yeni dönem! Bakan Tunç '1 Eylül'de başlıyor' diyerek duyurdu: Zorunlu olacak!
Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın aldığı kararları değerlendirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta
Yerinde dönüşüm başlıyor! İlk temel Malatya'da atılacak
Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık
Mansur Yavaş belediyeyi batırdı! Maaşları bile ödeyemeyen CHP’li başkana tepki yağdı…
FETÖ İYİ Parti'yi dizayn ediyor: Meral Akşener'in veliahtını hazırladılar
Fatih Portakal: Bizi kandırdılar sizlerden özür dilerim
CHP'nin ağır toplarından Kemal Anadol koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Hakkımı helal etmiyorum
Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Skandal görüntüler ortaya çıkmıştı: Gece saatlerinde tahliye edildi
Ümit Özdağ'dan gizli anlaşmaya tepki gösteren muhalefet liderlerine: Hepinizin haberi vardı!
Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı

Özel bir bakım evinde kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı

Türkiye bu olayı konuşuyor… Tartıştığı kadını döverek bayılttı: Tam bir suç makinesi çıktı!

Türkiye bu olayı konuşuyor… Tartıştığı kadını döverek bayılttı: Tam bir suç makinesi çıktı!

Twitter’a yeni logo! Elon Musk duyurdu: X...

Twitter’a yeni logo! Elon Musk duyurdu: X...

Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

Görenler inek sanıyor! Çevre köylerden onu görmek için geliyor… Köylüler şaşkın .

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Bozkırın ortasında görenler hayran kalıyor: 'Burada tutmaz' diyenlere aldırış etmedi

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...

Çocuklarınızı bundan koruyun! Youtuber Dila Kent'in videolarına tepkiler çığ gibi: Ahlaksızlığı böyle normalleştiriyor...