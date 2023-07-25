Beşiktaşlı Umut Meraş trafik kazası geçirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da yaptığı kampla başlayan Beşiktaş, çalışmalarını bitirdikten sonra İstanbul'a dönmüştü.27 Temmuz Perşembe akşamı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında sahasında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk edecek olan siyah-beyazlı takımda Emrecan Uzunhan'ın ardından bir isim daha trafik kazası geçirdi.Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, saat 15 sularında Çekmeköy'de trafik kazası geçirdi. Arabasında maddi hasar bulunan 27 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Emrecan Uzunhan da trafik kazasına karışmıştı.Yaşanan bu olayın ardından bir trafik magandası Emrecan'a saldırdı ve genç oyuncunun sakatlanmasına neden oldu. Bu arbededen sonra Emrecan Uzunhan 4-6 ay arasında sahalardan uzak kalacak.