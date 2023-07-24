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Beyaz Gazete
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri de kura çekiminin ardından netlik kazandı.

Ekleme: 24.07.2023 - 15:32 Güncelleme: 24.07.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
2023/24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Zimbru'yu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor-Differdange 03 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek-Zalaegerszegi eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar/Neftçi Bakü

Fenerbahçe/Zimbru - Differdange/Maribor

Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek/ZTE

ELEMELERDEKİ İLK MAÇLAR YARIN BAŞLIYOR

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cluj'la karşılaşacak. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Tirana'yla, Fenerbahçe ise Zimbru ile mücadele edecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk karşılaşmalar 25-27 Temmuz, rövanşlar ise 1-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.
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