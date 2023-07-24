UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri de kura çekiminin ardından netlik kazandı.

2023/24 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.



Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe, Zimbru'yu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Maribor-Differdange 03 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Osijek-Zalaegerszegi eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



İŞTE EŞLEŞMELER:



Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar/Neftçi Bakü



Fenerbahçe/Zimbru - Differdange/Maribor



Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek/ZTE



ELEMELERDEKİ İLK MAÇLAR YARIN BAŞLIYOR



Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Cluj'la karşılaşacak. Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Tirana'yla, Fenerbahçe ise Zimbru ile mücadele edecek.



Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki ilk karşılaşmalar 25-27 Temmuz, rövanşlar ise 1-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.