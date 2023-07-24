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Trabzonspor'da büyük şok! Yeni transfer 9 ay yok

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mislav Orsic'in antrenmanda aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlığın detayları belli oldu.

Ekleme: 24.07.2023 - 09:47 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic'ten Bordo-Mavili ekibe kötü haber geldi.

Slovenya'da devam eden hazırlık kampının önceki gün yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu, şanssız bir sakatlık yaşadı. Çift kale maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Orsic acı ile yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

ÇAPRAZ BAĞLARINDA KOPMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; yapılan ilk tetkiklerde yıldız oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mislav Orsic'in en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

2.4 MİLYON EURO'YA ALINDI

Trabzonspor, Mislav Orsic için Southampton ile 2.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Trabzonspor'da büyük şok! Yeni transfer 9 ay yok
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