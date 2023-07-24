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Suat Serdar için resmi temas! Pazarlıklar başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha için yerli takviye konusunda Suat Serdar'da karar kıldı.

Ekleme: 24.07.2023 - 11:35 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
9yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha pozisyonuna bir transfer yapacak. Listesine Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Hertha Berlin'den Suat Serdar'ı alan Kanarya'nın tercihi belli oldu: Suat Serdar.

HERTHA'YA VEDA VAKTİ GELDİ
Almanya'dan gelen haberlere göre; sezon açılışını yapan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai futbolcunun satışına onay verdi. Takımdaki sayısal eksikliğin giderilmesini isteyen Dardai'nin Suat Serdar'ın yerine yeni bir ismi beklediği belirtildi. Transferde Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı da listesinde bulunduran Kanarya'nın, 13 milyon euro maliyeti nedeniyle Özcan'da geri adım attığı ve Suat Serdar'ın bir adım önde olduğu öğrenildi.

TRANSFER PAZARLIĞI BAŞLADI
Fenerbahçe ile Alman ekibi arasında 26 yaşındaki futbolcu için pazarlıkların başladığı gelen haberler arasında. Merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero ve 10 numarada da oynayabilen Suat Serdar'a 4.5 milyon euro değer biçiliyor. Geçen sezon Berlin ekibinde 33 maçta süre alan futbolcu, 4 gol attı, 2 de asist katkısı yaptı. Daha önce Mainz ve Schalke formalarını da giyen gurbetçi oyuncu, TFF'nin yeni kuralına göre yerli oyuncu statüsünde oynayabilecek.

SUAT SERDAR KİMDİR?
Hertha Berlin takımında forma giyen Suat Serdar, 11 Nisan 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyunda ve 75 kilo olan Suat Serdar, sağ ayağını kullanmaktadır ve 8 numara pozisyonunda oynamaktadır.
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