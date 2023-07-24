Romain Saiss, Al-Sadd'a transfer oldu

Beşiktaş, takımın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in Katar ekibi Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.



Savunma bölgesi için Leicester City'den Daniel Amartey'i bonservissiz bir şekilde kadrosuna katan siyah-beyazlılarda takıma veda etmesi beklenen Faslı futbolcu Romain Saiss'in ayrılığı resmen açıklandı.



Beşiktaş, deneyimli stoperin 2.5 milyon euro bedelle Katar temsilcisi Al Sadd'a transfer olduğunu duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 euro garanti bedel ve 300.000 euro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."



26 maça çıkmıştı



Geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan transfer edilen 33 yaşındaki Saiss, Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkarken takımına 1 gol, 1 asistlik katkı vermişti.



Faslı stoper milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı göstermişti.