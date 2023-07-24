Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu açıklandı! 2 eksik yer aldı...

Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçı kamp kadrosu açıklandı. Lucas Torreira sakatlığı, Cedric Bakambu ise UEFA kadro bildiriminden sonra transfer edildiği için kadroda yer almadı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.Sarı kırmızılı ekibin açıkladığı kadroda Lucas Torreira sakatlığı sebebiyle, Cedric Bakambu ise statü gereği yer almadı.