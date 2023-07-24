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Beyaz Gazete
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Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu açıklandı! 2 eksik yer aldı...

Galatasaray'ın Zalgiris Vilnius maçı kamp kadrosu açıklandı. Lucas Torreira sakatlığı, Cedric Bakambu ise UEFA kadro bildiriminden sonra transfer edildiği için kadroda yer almadı.

Ekleme: 24.07.2023 - 11:46 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu açıklandı! 2 eksik yer aldı...

BAKAMBU VE TORREİRA YER ALMADI
Sarı kırmızılı ekibin açıkladığı kadroda Lucas Torreira sakatlığı sebebiyle, Cedric Bakambu ise statü gereği yer almadı.

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