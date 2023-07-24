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Beyaz Gazete
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Galatasaray'dan Mislav Orsic için 'geçmiş olsun' mesajı!

Galatasaray, sağ dizinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Trabzonspor futbolcusu Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ekleme: 24.07.2023 - 13:33 Güncelleme: 24.07.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Antrenmanda üzücü bir sakatlık geçiren Trabzonspor oyuncusu Mislav Orsic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, Slovenya'da kampta bulunan takımının dün yapılan antrenmanı sırasında sakatlanmıştı. Muayene edilen ve MR görüntüsü alınan Hırvat oyuncunun sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilmişti.
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