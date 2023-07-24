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Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz

Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

Ekleme: 24.07.2023 - 11:13 Güncelleme: 24.07.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri bugün oluyor.

Kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeli UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kupa 1'deki temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi 13:00'te, Kupa 3'te mücadele eden temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise saat 15:00'te belli olacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Ludogorets - Olimpija Ljubljana

Sparta Praha

Klaksvik - Hacken

Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri

Gzira United - Diddeleng

Linfield - Pogon Szczecin

Osijek - ZTE FC

Hibernian - Escaldes

Brann

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Hajduk Split

Zeljeznicar - Neftçi

Sutjeska - Santa Coloma

Balzan - Neman Grodno

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Kecskemeti - Riga FC

Differdange - Maribor

Akureyri - Dundalk

B36 Torshavn - Haverfordwest County

Heart of Midlothian
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