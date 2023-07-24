Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakiplerimiz

Avrupa kupalarında mücadele edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un UEFA Konferans Ligi’nde 3. eleme turu muhtemel rakipleri bugün oluyor.



Kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentindeli UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Kupa 1'deki temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi 13:00'te, Kupa 3'te mücadele eden temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise saat 15:00'te belli olacak.



Galatasaray'ın muhtemel rakipleri



Ludogorets - Olimpija Ljubljana



Sparta Praha



Klaksvik - Hacken



Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri



Gzira United - Diddeleng



Linfield - Pogon Szczecin



Osijek - ZTE FC



Hibernian - Escaldes



Brann



Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri



Hajduk Split



Zeljeznicar - Neftçi



Sutjeska - Santa Coloma



Balzan - Neman Grodno



Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri



Kecskemeti - Riga FC



Differdange - Maribor



Akureyri - Dundalk



B36 Torshavn - Haverfordwest County



Heart of Midlothian