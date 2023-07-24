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Altay Bayındır yol ayrımında! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli kaleci, Ajax ile görüşüyor.

Ekleme: 24.07.2023 - 10:28 Güncelleme: 24.07.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekip Altay Bayındır ile yol ayrımına geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'a yurt dışından teklifler gelmiş durumda. Haberde, hem kulüp tarafının hem de Altay tarafının teklifleri değerlendirdiği belirtilirken, oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmasının beklendiği kaydedildi.

AJAX İSTİYOR

Daha önce gündeme gelen haberlerde, Altay Bayındır ile Hollanda Eredivisie'nin köklü kulüplerinden Ajax'ın ilgilendiği öne sürülmüş ve Hollanda ekibinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro önerdiği belirtilmişti.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euroya Ankaragücü'nden transfer oldu. Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.
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