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Ve yılın bombası patlıyor! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da büyük başarılar yakalamak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Halil Dervişoğlu ve Angelino transferlerinin ardından Cedric Bakambu transferini de açıklayan Cimbom, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Icardi için de gün sayan Galatasaray, 10 numaraya yıldız ismi getirmek için harekete geçti.

Ekleme: 23.07.2023 - 13:26 Güncelleme: 23.07.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da büyük başarılar yakalamak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

Halil Dervişoğlu ve Angelino transferlerinin ardından Cedric Bakambu transferini de açıklayan Cimbom, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Icardi için de gün sayan Galatasaray, 10 numaraya yıldız ismi getirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar... Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 25 Temmuz Salı günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom'da en büyük hedef Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek.

Tüm bu yaşananlarla birlikte Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transfer dönemini sakin geçiren Galatasaray, ilk olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı.

Ardından Beşiktaş'a transfer çalımı ataran eski futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu transfer eden sarı-kırmızılılar, Leipzig'den Angelino'yu kiraladı.

KAMADA İÇİN YENİ HAMLE

Sabah'ın haberine göre; orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen Sarı- Kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.

Transfer sihirbazı Erden Timur'un yıldız 10 numaranın menajeri ile yeni bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, büyük bir transferi daha sonuçlandırarak taraftara yeni bir hediye vermek istiyor.

FLAŞ KAMADA GELİŞMESİ

Kamada'nın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Milan'a transfer oluyordu.

Milan, Daichi Kamada ile prensipte anlaşma sağladı ancak AB dışı oyuncu kontenjanları dolduğu için anlaşma iptal oldu.

Bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giyerken 20 gol ve 29 asist üretti.

Japon Milli Takım formasını ise 29 kez giyen Kamada, 6 kez fileleri havalandırdı.

Kamada Alman Ligi'nde 20 gol ve 29 asistle tam 49 gole katkıda bulundu.
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