Galatasaray Wilfried Zaha transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım attı. Sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.

Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım attı. Sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yağılan resmi açıklama şu şekilde;



Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.