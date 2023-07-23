Galatasaray Wilfried Zaha transferini KAP'a bildirdi!
Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım attı. Sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.
Galatasaray transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım attı. Sarı-kırmızılılar, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yağılan resmi açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Sarı-kırmızılı kulüpten yağılan resmi açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.