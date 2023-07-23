  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaştı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler bu transferden 12 milyon euro kazanacak.

Ekleme: 23.07.2023 - 16:23 Güncelleme: 23.07.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

Önceki gün sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden başarılı futbolcunun maaş ve diğer detaylar konusunda Hoffenheim ile el sıkıştığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin net 12 milyon euro gelir elde edeceği transferde bonus maddesi olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Attila Szalai kimdir?

Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen 25 yaşındaki Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
CHP fonu kesti kavgalar başladı! Halk TV'de birbirine girdiler
Türkiye'nin robot askeri: TSK envanterine girdi hem karada hem de havada düşmana korku salacak
Kabine toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek! İşte masadaki konular
Türkiye'nin yerli otomobili Togg devrialem yapacak
CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi 'trafik yoğunluğu' şikayetlerine neden oldu: 'Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı'
Halk TV'den CHP'ye sözleşme fesih tepkisi: Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP, Halk TV'ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”
CHP'de ortalık karıştı! Bomba iddia: Ekrem İmamoğlu'na savaş açıp adaylığını ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen İmamoğlu'na sert sözler: Geçmişi kirli olmayan birini bulursam...
Ak Parti, tersine göç için düğmeye basıyor! Memleketine dönene teşvik
İzmir yangınında görüntüleri ortaya çıkan kundakçı tutuklandı
İBB Başkanı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rest çekti: Siz genel başkanlığa devam ederseniz yerel seçimlerde ben yokum
CHP, Halk TV ile sözleşmesini bitirdi
Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

İzmir'de ormanı yaktı, alevler arasında kaldı! Kabus gibi anlar böyle görüntülendi...

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti