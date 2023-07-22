  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Okereke için resmi temas! Oyuncu gelmeye sıcak bakıyor

Beşiktaş, İtalyan ekibi Cremonese'de forma giyen Nijeryalı yıldız Okereke'yi kadrosuna katmak istiyor.

Ekleme: 22.07.2023 - 15:40 Güncelleme: 22.07.2023 - 15:40 / Editör: Ozge Selin
Transferde tam gaz devam eden Beşiktaş'ta gündem David Okereke transferi.

Hücum hattının ön tarafına Cenk Tosun'un da yerini alabilecek hareketli bir golcü arayan siyah-beyazlılar Okereke için ısrarını sürdürüyor.

Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Cremonese'li forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın ilgi odağı.

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!

Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş ile anlaşabilmek için kulübünün yetkilileriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor.

25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Gizli toplantı sonrası ilk görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, örgüt üyelerine havale edilmiş
Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Şimdi sıra milli hızlı trende! Raylara inmek için gün sayıyor
Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıran 'gizli protokol' ile ilgili yeni açıklama! Meral Akşener videosu yayınladı: Konu kapanmıştır
MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu
Başkan Erdoğan'dan büyükelçi kararı: Mısır'la yeni dönem resmen başladı...
Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Meteoroloji'den 'hafta sonu' uyarısı! İstanbullular dikkat: Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak...

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Twitter’a reklam yasağı: 3 ay süre verildi

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

Sıcak çarpmasına dikkat hayati tehlikesi var: Uzmanlar alınacak önlemleri tek tek sıraladı

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti