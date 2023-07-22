Okereke için resmi temas! Oyuncu gelmeye sıcak bakıyor

Beşiktaş, İtalyan ekibi Cremonese'de forma giyen Nijeryalı yıldız Okereke'yi kadrosuna katmak istiyor.

Transferde tam gaz devam eden Beşiktaş'ta gündem David Okereke transferi.



Hücum hattının ön tarafına Cenk Tosun'un da yerini alabilecek hareketli bir golcü arayan siyah-beyazlılar Okereke için ısrarını sürdürüyor.



Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Cremonese'li forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın ilgi odağı.



BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR!



Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş ile anlaşabilmek için kulübünün yetkilileriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor.



25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.