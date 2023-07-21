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Galatasaray transferi bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Cedric Bakambu için mutlu sona ulaştı. Tecrübeli golcü, bugün İstanbul'a geliyor.

Ekleme: 21.07.2023 - 14:25 Güncelleme: 21.07.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi olması beklenen ancak Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle durumu belirsiz kalınca transferi daha da önem kazanan Cedric Bakambu transferi için mutlu sona bir adım kaldı.

Galatasaray'dan teklif almadan 3 gün önce Al Nassr ile sözleşme imzalayan Bakambu'nun, kontrat feshi için uzun süredir Suudi kulübüyle görüştüğü biliniyordu.

SALI GECESİ TRANSFER ÇÖZÜLDÜ

Sarı kırmızılı kulübün Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelip bu transfere nokta koymak için önceki özel uçakla Amsterdam'a gitti.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Sarı kırmızılı idarecinin devreye girmesiyle birlikte Al Nassr ve Bakambu'nun fesih konusu çözüldü ve Demokratik Kongolu oyuncunun Aslan olmasının önünde hiçbir engel kalmadı. İstanbul'da kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldız takımın Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında da sahadaki yerini alacak.

17:00'DA İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı tecrübeli golcü 21 Temmuz Cuma günü saat 17:00 sularında İstanbul'a gelecek.

40 MİLYON EURO'YA ÇİN'E TRANSFER OLDU

Türkiye'de daha önce Bursaspor forması giyen Bakambu, Bursaspor'dan 7.5 milyon euro'ya Villarreal'a transfer olurken İspanyol ekibindeki geçirdiği 2.5 sezonun ardından 40 milyon euro'luk bonservis karşılığında Çin ekibi Beijing Guoan'ın yolunu tutmuştu. Bakambu, Çin'deki 4 yılının ardından bedelsiz olarak önce Marsilya sonra da Olympiakos'ta forma giydi.

Geçen sezonu Yunanistan’da geçiren golcü oyuncu gol kralı olmayı başarmıştı. Olympiakos formasını terleten Demokratik Kongolu oyuncu 30 karşılaşmada 18 gol atmayı başarmıştı.
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